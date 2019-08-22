Ученые: Первыми из «Ноева ковчега» в космос отправятся микробы
«Ноев ковчег» – это банк-депозитарий живых организмов, которые хотят отослать в космос. Ученые сообщили, что сначала в космическое пространство полетят микробы.
Специалист Петр Каменский, объяснил, что микроорганизмы, являющиеся моделями простейших организмов, больше всего подходят для исследования. Специалисты планируют изучить устойчивость организмов к условиям пребывания в космосе.
Прежде бактерии не запускали далее орбиты Земли и теперь необходимо разобраться, как перенесут длительные дистанции одноклеточные организмы. Для опытов станут использовать «Ноев ковчег», так как за последние годы банк-депозитарий собрал большое количество живых организмов.
Специалист Петр Каменский, объяснил, что микроорганизмы, являющиеся моделями простейших организмов, больше всего подходят для исследования. Специалисты планируют изучить устойчивость организмов к условиям пребывания в космосе.
Прежде бактерии не запускали далее орбиты Земли и теперь необходимо разобраться, как перенесут длительные дистанции одноклеточные организмы. Для опытов станут использовать «Ноев ковчег», так как за последние годы банк-депозитарий собрал большое количество живых организмов.
Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 10:00