Ученые: Первыми из «Ноева ковчега» в космос отправятся микробы





Специалист Петр Каменский, объяснил, что микроорганизмы, являющиеся моделями простейших организмов, больше всего подходят для исследования. Специалисты планируют изучить устойчивость организмов к условиям пребывания в космосе.Прежде бактерии не запускали далее орбиты Земли и теперь необходимо разобраться, как перенесут длительные дистанции одноклеточные организмы. Для опытов станут использовать «Ноев ковчег», так как за последние годы банк-депозитарий собрал большое количество живых организмов.