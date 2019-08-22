АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Защитить от ожирения и диабета способен бурый…
EUR 73.50 USD 66.26
Курс валют на 22.08.2019

Уфолог обнаружил гигантское НЛО недалеко от Солнца

Тайваньский уфолог обнаружил гигантское НЛО недалеко от Солнца. Скотт Уоринг утверждает, что инопланетный корабль в 10 раз больше Земли, а создала его инопланетная цивилизация, опережающая человечество в развитии на 10 миллиардов лет.
Уфолог обнаружил гигантское НЛО недалеко от Солнца

Известный блогер Скотт Уоринг, который ведет YouTube-канал, посвященный НЛО, затерянным древним цивилизациям и паранормальным явлениям, недавно обнаружил еще одно доказательство существования внеземного разума. На снимках, сделанных космическим аппаратом EHO 195 SOHO, уфолог сумел рассмотреть объект, который, по его мнению, является ничем иным, как гигантским кораблем пришельцев.

С первого взгляда Уоринг принял затемнение на фото за вспышку на Солнце или протуберанец, однако присмотревшись получше, исследователь определил, что очертания «предмета» прямоугольные. После чего уфолог принялся за вычисление приблизительных размеров объекта и пришел к выводу, что этот НЛО в 10 раз больше Земли, а построить подобный корабль была способна только цивилизация, опережающая человечество в развитии как минимум на 10 миллиардов лет.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Влад Кадони о голливудской актрисе Рене Зеллвегер: «Видимо, все деньги потратила на уколы в…
Уфолог обнаружил гигантское НЛО недалеко от…
Ученые: Первыми из «Ноева ковчега» в космос отправятся…
Алика Смехова больше не любит черный цвет в…
Новые моноблоки Dell Inspiron оснастят выдвижной…
Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла информацию о сердечном…
Уфолог нашел на Марсе «египетский…
Названы российские города с мечтающими о переезде…
Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного…
В Пентагоне рассказали о целях новой ракеты, запрещенной договором…
Ольга Казаченко получила новую грудь по…
Волочкова в прозрачном наряде и фате презентовала книгу «Балерина в зазеркалье…
Xiaomi закрывает линейку безрамочных смартфонов Mi…
56-летний Квентин Тарантино готовится впервые стать…
Участница «Дома-2» Настя Иванова созналась, что над ней дважды…
Иран показал собственную версию российской системы…
Желтые ногти могут свидетельствовать о многих…
СМИ: российские Су-35 обеспечили Китаю явное преимущество в Тайваньском…
Жительница Ростовской области 7 лет получала пособия на мертвого…
Звезда «Дома-2» Влад Кадони назвал образ Ольги Серябкиной для фестиваля «ЖАРА»…
Юрий Лоза посоветовал искать вторую половинку по кулинарным…
Звезда «Дома-2» Егор Холявин проходит реабилитацию из-за…
Украинский журналист призвал готовиться к войне с…
Марат Башаров мечтает о возвращении бывшей…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов оправдался за поход в церковь в куртке с оскорбительной…
Максим Галкин похвастал постельным снимком с Аллой…
Защитить от ожирения и диабета способен бурый…
Специалисты рассказали о полезных свойствах…
Ученые выяснили, что у зубов и языка оказалось не так много…
Ученые: Грязный воздух повышает риск…
Тима Белорусских представил новый трек «Найду…
Названы 5 полезных для здоровья и похудения источников…
Светлана Дружинина поделилась редким архивным фото со съемок 1963…
Ани Лорак удивила фанатов гигантскими…
Дефицит витамина D может стать причиной проблем психического…
Сын Дмитрия Певцова за три недели научился играть на…
Ёлка обнародовала новый клип "Остаюсь", снятый в…
Глафира Тарханова вновь примерила образ…
Энтузиаст успешно подключил к iPhone X клавиатуру и мышь от Macintosh…
Данил Буранов готов представлять Россию на "Новой…
Просмотреть все новости