Уфолог обнаружил гигантское НЛО недалеко от Солнца
Тайваньский уфолог обнаружил гигантское НЛО недалеко от Солнца. Скотт Уоринг утверждает, что инопланетный корабль в 10 раз больше Земли, а создала его инопланетная цивилизация, опережающая человечество в развитии на 10 миллиардов лет.
Известный блогер Скотт Уоринг, который ведет YouTube-канал, посвященный НЛО, затерянным древним цивилизациям и паранормальным явлениям, недавно обнаружил еще одно доказательство существования внеземного разума. На снимках, сделанных космическим аппаратом EHO 195 SOHO, уфолог сумел рассмотреть объект, который, по его мнению, является ничем иным, как гигантским кораблем пришельцев.
С первого взгляда Уоринг принял затемнение на фото за вспышку на Солнце или протуберанец, однако присмотревшись получше, исследователь определил, что очертания «предмета» прямоугольные. После чего уфолог принялся за вычисление приблизительных размеров объекта и пришел к выводу, что этот НЛО в 10 раз больше Земли, а построить подобный корабль была способна только цивилизация, опережающая человечество в развитии как минимум на 10 миллиардов лет.
Известный блогер Скотт Уоринг, который ведет YouTube-канал, посвященный НЛО, затерянным древним цивилизациям и паранормальным явлениям, недавно обнаружил еще одно доказательство существования внеземного разума. На снимках, сделанных космическим аппаратом EHO 195 SOHO, уфолог сумел рассмотреть объект, который, по его мнению, является ничем иным, как гигантским кораблем пришельцев.
С первого взгляда Уоринг принял затемнение на фото за вспышку на Солнце или протуберанец, однако присмотревшись получше, исследователь определил, что очертания «предмета» прямоугольные. После чего уфолог принялся за вычисление приблизительных размеров объекта и пришел к выводу, что этот НЛО в 10 раз больше Земли, а построить подобный корабль была способна только цивилизация, опережающая человечество в развитии как минимум на 10 миллиардов лет.
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:09