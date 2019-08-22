Уфолог нашел на Марсе «египетский саркофаг»





Теперь, по словам Уфолога, не осталось сомнений в том, что египетская цивилизация попала на Землю именно с Красной планеты. Отыскать изображение «египетского саркофага» исследователю удалось на снимках, сделанных марсоходом Opportunity в далеком 2007 году. При этом, по официальным данным агентства NASA на указанном снимке показаны слои породы, сформировавшиеся в кратере Виктория.Скотт Уоринг при этом утверждает, что специалисты американского аэрокосмического агентства подтасовали факты, пытаясь скрыть правду. «Прибыли ли египтяне на Землю с Марса? С какой целью они переселились в Египет?» - задается вопросом уфолог, напоминая, что территория Египта сейчас остается максимально приближенной к тем условиям, которые наблюдаются на поверхности далекой Красной планеты.