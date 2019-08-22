Названы российские города с мечтающими о переезде жителями





В ТОП-10 крупных областных центров, население которых чаще других задумывается о том, чтобы сменить город проживания, также входят Иваново, Омск, Самара, Ростов, Оренбург, Пермь и Саранск. А вот меньше всего перебраться жить в другой город прогнозируемо хотят жители Москвы и Петербурга. Замыкает тройку лидеров по нежеланию населения покидать город Нижний Новгород.Сообщается, что в этом исследовании приняли участие 3 000 россиян, проживающих в 25 крупнейших городах страны. У респондентов социологи спрашивали о том, нравится ли им жизнь в родном городе и не хотели бы они переехать в другой населенный пункт. У тех, кто высказывал желание переехать, интересовались также предпочтениями в новом месте жительства. В лидерах вполне ожидаемо и с большим отрывом оказалась Москва. В столицу желают перебраться 68% респондентов. Далее следуют Петербург (13%), Сочи (6%), Симферополь (4%) и Геленджик (1%).