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56-летний Квентин Тарантино готовится впервые стать отцом

Знаменитый голливудский режиссер и актер Квентин Тарантино в свои 56 лет готовится впервые стать отцом. Как сообщают западные таблоиды, в семье звезды мирового кино ожидается пополнение.
56-летний Квентин Тарантино готовится впервые стать отцом

Супруга Квентина Тарантино, 35-летняя Даниэла Пик, сейчас находится в положении и готовится родить своему мужу первенца. Примечателен и тот факт, что в этом браке Тарантино состоит менее года.

На данный момент о Даниэле Пик известно лишь то, что она приходится дочерью известного израильского певцы Цвика Пик. С Тарантино девушка повстречалась во время проведения рекламной кампании его фильма «Бесславные ублюдки». В скором времени между ними завязался роман. А уже в 2017 году режиссер сделал возлюбленной предложение, к тому моменту они были знакомы примерно год.

Поженилась пара в ноябре минувшего года в Лос-Анджелесе, однако их свадебная церемония прошла довольно скромно.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:40

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