56-летний Квентин Тарантино готовится впервые стать отцом





Супруга Квентина Тарантино, 35-летняя Даниэла Пик, сейчас находится в положении и готовится родить своему мужу первенца. Примечателен и тот факт, что в этом браке Тарантино состоит менее года.На данный момент о Даниэле Пик известно лишь то, что она приходится дочерью известного израильского певцы Цвика Пик. С Тарантино девушка повстречалась во время проведения рекламной кампании его фильма «Бесславные ублюдки». В скором времени между ними завязался роман. А уже в 2017 году режиссер сделал возлюбленной предложение, к тому моменту они были знакомы примерно год.Поженилась пара в ноябре минувшего года в Лос-Анджелесе, однако их свадебная церемония прошла довольно скромно.