Иран показал собственную версию российской системы С-300



#BREAKING: First video of Bavar-373 SAM System which is using Sayyad-4 surface to air missile was released by state media of #Iran's Islamic Regime today. It will be unveiled by #Iran's Ministry of Defense on 22 August. It is claimed that the Sayyad-4's maximum range is 200km. pic.twitter.com/A4iDsdb8L3 — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 20 августа 2019 г.

На показанном ранее в сети микроблогов Twitter мальтийским аналитиком по имени Бабак Тагвей видео, можно увидеть, что новую иранскую ЗРК действительно называют аналогом С-300. Кроме того, сообщается, что дальность перехвата целей при работе Bavar-373 составляет более 200 километров, а максимальная высота – 27 километров. На показанных кадрах отдельно подчеркивается, что сегодня Иран является единственной ближневосточной страной, которой удалось освоить данную технологию.По словам эксперта, впервые это видео было показано государственными телеканалами Ирана еще 20 августа, а вот официальная презентация новых вооружений должна состояться 22 августа.