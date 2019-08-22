Участница «Дома-2» Настя Иванова созналась, что над ней дважды надругались

«Никто не знал, где я… Мне приходилось делать вид, что все хорошо, что я его девушка, соглашаться с улыбкой на то, чего я не хотела», - призналась Анастасия.





Телезрителей и коллектив «Дома-2» очень удивляло, почему Настя Иванова, находясь в отношениях со Славой Потемкиным, так долго откладывала момент интима. Девушка не торопилась «волшебничать» с избранником и утверждала, что проходит лечение после переохлаждения.Вот только вчера на ток-шоу «Бородина против Бузовой» выяснилась истинная причина нежелания Ивановой заниматься сексом с бойфрендами. Дело в том, что над Настей дважды надругались. Как утверждает Иванова, знакомый молодой человек против ее воли держал ее в комнате примерно 3-4 дня и не выпускал из квартиры.По мнению Ивановой, парень попросту сошел с ума и даже после того, как он выпустил ее на свободу, постоянно поджидал на улице и угрожал. Именно по этой причине злодей до сих пор не наказан, ведь Настя боялась написать на него заявление в полицию.Впрочем, оказалось, что после этого инцидента над Ивановой еще раз надругались. Об этом сообщила подруга Насти – Настя Голд, которая появилась в студии ток-шоу «Бородина против Бузову» и рассказала ведущим, как ее приятельницу «подложили под мужчину» за деньги.