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Участница «Дома-2» Настя Иванова созналась, что над ней дважды надругались

23-летняя героиня скандального телепроекта «Дом-2» Анастасия Иванова не может справиться с душевным потрясением. Во время ток-шоу «Бородина против Бузову» длинноволосая красавица созналась, что до прихода в Периметр над ней дважды надругались.
Участница «Дома-2» Настя Иванова созналась, что над ней дважды надругались

Телезрителей и коллектив «Дома-2» очень удивляло, почему Настя Иванова, находясь в отношениях со Славой Потемкиным, так долго откладывала момент интима. Девушка не торопилась «волшебничать» с избранником и утверждала, что проходит лечение после переохлаждения.

Вот только вчера на ток-шоу «Бородина против Бузовой» выяснилась истинная причина нежелания Ивановой заниматься сексом с бойфрендами. Дело в том, что над Настей дважды надругались. Как утверждает Иванова, знакомый молодой человек против ее воли держал ее в комнате примерно 3-4 дня и не выпускал из квартиры.

«Никто не знал, где я… Мне приходилось делать вид, что все хорошо, что я его девушка, соглашаться с улыбкой на то, чего я не хотела», - призналась Анастасия.

По мнению Ивановой, парень попросту сошел с ума и даже после того, как он выпустил ее на свободу, постоянно поджидал на улице и угрожал. Именно по этой причине злодей до сих пор не наказан, ведь Настя боялась написать на него заявление в полицию.

Впрочем, оказалось, что после этого инцидента над Ивановой еще раз надругались. Об этом сообщила подруга Насти – Настя Голд, которая появилась в студии ток-шоу «Бородина против Бузову» и рассказала ведущим, как ее приятельницу «подложили под мужчину» за деньги.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:31

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