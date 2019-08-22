Звезда «Дома-2» Влад Кадони назвал образ Ольги Серябкиной для фестиваля «ЖАРА» «провальным»

«Попахивает приветом из прошлого», - подчеркнул Кадони.

«То, что останется, с одной стороны зажмешь под мышкой, а вторую руку прямо сверху замотай, она все равно тебе не понадобиться», - прокомментировал Кадони образ артистки.





Нужно сказать, что Владу Кадони очень понравилась прическа российской телеведущей и продюсера Яны Чуриковой для красной ковровой дорожки фестиваля «ЖАРА» в Баку. Да и наряд тележурналистки звезда «Дома-2» считает более, чем просто удачным. Вот только аксессуары актрисы потомственному экстрасенсу пришлись не по душе.Кадони уверен, что если бы Чурикова сняла длинные сережки или заменила их на более компактные, а также напрочь избавилась от колье, которое закрывает ей всю шею, ее образ можно было бы назвать идеальным.Оценивая образ Ольги Серябкиной на церемонии закрытия фестиваля «ЖАРА» в Баку, Влад Кадони не был щедр на комплименты. А все потому, что звезда «Дома-2» считает, что на красной ковровой дорожке певица появилась с ретрокупальнике или в белье для занятия спортом, на которые сверху нацепила несколько слоев блестящей сетки.Кадони считает образ Серябкиной провальным, ведь явно ее стилист не стал «заморачиваться» с нарядом, сообщает «СтарХит».