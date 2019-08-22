Юрий Лоза посоветовал искать вторую половинку по кулинарным предпочтениям

«В совместной жизни непременно наступит такой момент, когда супруги захотят съесть одно и то же, а порция при этом будет только одной. И в этом случае очень важным моментом будет, готов ли человек поделиться вожделенным куском, а после навсегда о нем забыть. Многие так и не могут сделать этот шаг», - пишет Лоза.





По словам Юрия Лозы, прежде всего нужно разузнать как можно больше о кулинарных пристрастиях потенциального мужа или жены. И если в этих предпочтениях люди сходятся, то им лучше не спешить с заключением брака. Свою позицию артист мотивировал тем, что жизнь нередко преподносит сюрпризы и может заставить супругом рассориться из-за необходимости делить одну порцию того же блюда.