Марат Башаров мечтает о возвращении бывшей жены





Со своей первой супругой, агентом Елизаветой Круцко, Марат Башаров расстался более-менее спокойно, особенно если сравнивать с другими скандалами, преследовавшими его личную жизнь. Скандальный развод со второй женой Екатериной Архаровой, обвинившей Башарова в избиении, а также не менее громкое расставание с Елизаветой Шевырковой, родившей артисту сына Марселя – эти периоды в жизни актера получились довольно сложными. Шевыркова, к слову, тоже заявляла о чрезмерной агрессивности супруга и даже упомянула, что однажды он сломал ей нос.Несмотря на столь непростое расставание с третьей женой, как утверждают в окружении самого актера, сам он мечтает вернуть ее в семью, передает «Комсомолка». Более того, по словам актрисы Юлии Галкиной, в отношениях бывших супругов в последнее время все идет к примирению и восстановлению семьи. Сегодня возврат Елизаветы Шевырковой для самого актера стал главной целью в жизни.