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Максим Галкин похвастал постельным снимком с Аллой Пугачевой

Известный российский шоумен и телеведущий Максим Галкин поделился со своими подписчиками в социальной сети Instagram довольно необычным снимком. Он опубликовал фото, на котором позирует вместе со своей супругой Аллой Пугачевой в постели.
Максим Галкин похвастал постельным снимком с Аллой Пугачевой

На показанном телеведущим фото они с супругой лежат среди большого количества подушек на пуфе довольно крупных размеров. Примадонна при этом нежно положила руку на своего молодого супруга. Сам Максим Галкин при этом явно счастлив, поскольку улыбка не сходит с его лица.

Примечательно, что эту милую семейную фотографию знаменитость даже не стал подписывать, сопроводив ее лишь одним смайликом в виде сердечка.

Поклонники звездного семейства высоко оценили новую душевную семейную фотографию и оставили под этой публикацией большое количество восторженных комментариев, признав, что теперь понимают, как действительно должно выглядеть счастье.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:20

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