Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов оправдался за поход в церковь в куртке с оскорбительной надписью

«Ну и что тут такого? Я вижу в храме столько людей, которые одеты не так, как нужно», - подчеркнул бывший избранник Ольги Бузовой.

«У меня все хорошо, рядом прекрасная семья, моя опора… У меня давно выработался иммунитет на негатив», - добавил спортсмен.

Не так давно в соцсети активно обсуждали очередную фотографию Дмитрия Тарасову, которую он обрадовал в личном микроблоге. Дело в том, что на снимке бывший муж Ольги Бузовой запечатлен спиной к камере, стоя посреди зала храма.Сложно не обратить внимания на надпись, которая красуется на спине у Тарасова. В переводе с английского она значит «богатое мягкое место». Поступок экс-игрока ФК «Локомотив» вызвал возмущение у интернет-пользователей. Особенно читателей злило то, что Дмитрий не только не комментирует свои действия, но и не удаляет снимок с храма.И только вчера Тарасов решил оправдаться за поход в церковь в куртке с оскорбительной надписью. Дмитрий подметил, что ничего не видит в этом плохого.Также Тарасов указал на то, что не так неважно, в чем человек заходит в храм, если ему хочется помолиться. Оказывается, что Дмитрий уже давно свыкся с мыслью о том, что за ним всегда будут пристально следить, однако его возмущает, что зачастую о нем пишут неправду, пишет «СтарХит».