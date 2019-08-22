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Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов оправдался за поход в церковь в куртке с оскорбительной надписью

Бывший возлюбленный российской артистки и ведущей проекта «Дом-2» Ольги Бузовой – 32-летний футболист и мастер спорта РФ Дмитрий Тарасов решил прокомментировать свой поход в храм в куртке с оскорбительной надписью. Как считает полузащитник, ничего плохого в этом нет.
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов оправдался за поход в церковь в куртке с оскорбительной надписью

Не так давно в соцсети активно обсуждали очередную фотографию Дмитрия Тарасову, которую он обрадовал в личном микроблоге. Дело в том, что на снимке бывший муж Ольги Бузовой запечатлен спиной к камере, стоя посреди зала храма.

Сложно не обратить внимания на надпись, которая красуется на спине у Тарасова. В переводе с английского она значит «богатое мягкое место». Поступок экс-игрока ФК «Локомотив» вызвал возмущение у интернет-пользователей. Особенно читателей злило то, что Дмитрий не только не комментирует свои действия, но и не удаляет снимок с храма.

И только вчера Тарасов решил оправдаться за поход в церковь в куртке с оскорбительной надписью. Дмитрий подметил, что ничего не видит в этом плохого.

«Ну и что тут такого? Я вижу в храме столько людей, которые одеты не так, как нужно», - подчеркнул бывший избранник Ольги Бузовой.

Также Тарасов указал на то, что не так неважно, в чем человек заходит в храм, если ему хочется помолиться. Оказывается, что Дмитрий уже давно свыкся с мыслью о том, что за ним всегда будут пристально следить, однако его возмущает, что зачастую о нем пишут неправду, пишет «СтарХит».

«У меня все хорошо, рядом прекрасная семья, моя опора… У меня давно выработался иммунитет на негатив», - добавил спортсмен.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:22

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