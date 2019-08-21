Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров года





Сообщается, что благодаря съемкам в таких проектах, как «Небоскреб» и «Форсаж: Хоббс и Шоу», а также роли в популярном телесериале «Футболисты», актеру удалось заработать за прошедший год солидную сумму. В общей сложности, вместе с рекламным контрактом с компанией Under Armour, Дуэйн Джонсон за последние 12 месяцев сумел заработать 89,4 миллиона долларов. Впрочем, год назад его доходы были выше, около 119 миллионов долларов. Более того, в тот период лидером рейтинга стал актер Джордж Клуни, но в его случае доход был получен в результате успешной продажи компании по производству текилы.На втором месте в рейтинге актеров с наивысшими доходами по версии Forbes оказался звезда фильмов «Тор» и «Мстители» Крис Хемсфорт с доходом в 76,4 миллиона долларов. Замыкает тройку лидеров знаменитый «Железный человек» Роберт Дауни-младший, которому за отчетный период удалось разбогатеть на 66 миллионов долларов ровно.