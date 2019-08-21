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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров года

Авторитетный журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последний год. Возглавил этот рейтинг голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон.
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров года

Сообщается, что благодаря съемкам в таких проектах, как «Небоскреб» и «Форсаж: Хоббс и Шоу», а также роли в популярном телесериале «Футболисты», актеру удалось заработать за прошедший год солидную сумму. В общей сложности, вместе с рекламным контрактом с компанией Under Armour, Дуэйн Джонсон за последние 12 месяцев сумел заработать 89,4 миллиона долларов. Впрочем, год назад его доходы были выше, около 119 миллионов долларов. Более того, в тот период лидером рейтинга стал актер Джордж Клуни, но в его случае доход был получен в результате успешной продажи компании по производству текилы.

На втором месте в рейтинге актеров с наивысшими доходами по версии Forbes оказался звезда фильмов «Тор» и «Мстители» Крис Хемсфорт с доходом в 76,4 миллиона долларов. Замыкает тройку лидеров знаменитый «Железный человек» Роберт Дауни-младший, которому за отчетный период удалось разбогатеть на 66 миллионов долларов ровно.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:02

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