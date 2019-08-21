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Диетологи придумали диету для любителей сладкого

Датские специалисты в области здорового питания и диетологии утверждают, что во время диеты людям, желающим избавиться от лишнего веса, совершенно не обязательно исключать из своего рациона сладости. Нужно лишь заметить сахар на мед.
Диетологи придумали диету для любителей сладкого

Отмечается, что главное преимущество меда заключается в благотворном комплексном воздействии практически на все органы человеческого организма. Кроме того, мед имеет выраженные антиоксидантные свойства и обладает незначительным слабительным эффектом. Подобные характеристики помогают быстро и деликатно очищать организм, попутно восстанавливая нормальную микрофлору кишечника. Как известно, хорошее пищеварение – залог избавления от лишних килограммов.

Кроме того, как утверждают диетологи, мед обладает меньшим гликемическим индексом, чем сахар, а потому может дать продолжительное чувство сытости, не вызывая аппетита, как в случае с белым конкурентом. Вместе с тем, мед существенно слаще сахара по вкусовым свойствам, поэтому употребляют его, как правило, в значительно меньших объемах. Наконец, меду приписывают способность стимулировать выработку желчи, которая способствует усвоению жиров.

В этой связи специалисты напоминают, что очень полезной станет привычка выпивать каждое утро стакан теплой воды натощак со столовой ложкой натурального меда.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:46

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