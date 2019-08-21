Самая красивая девушка мира Тилан Блондо показала фото с отдыха на Карибах

Всемирная слава к Тилан Блондо пришла после того, как она дебютировала на подиуме еще в шестилетнем возрасте. Тогда СМИ назвали ее самой красивой девочкой мира. Сегодня 18-летняя модель является лицом известного косметического бренда и продолжает работать на модных показах вместе с самыми именитыми манекенщицами планеты.На опубликованном Тилан Блондо снимке она позирует в огромной ванне, больше напоминающей бассейн, с шикарным видом на Карибское море и острова неподалеку. Как признается девушка, раньше она была довольно застенчивой, но мама и люди, с которыми она повстречалась в жизни, помогли ей измениться.