Анна Семенович не против рождения ребенка от суррогатной матери

«Это хороший выход и нужное дело, которое позволяет улучшать демографию в стране», - объясняет свою позицию Анна Семенович.





Как сообщает издание «Дни.ру», Анна Семенович утверждает, что несмотря на свой 39-летний возраст продолжает ощущать себя довольно молодо, поэтому о цифрах особо не задумывается. Более того, в будущем певица собирается стать матерью минимум двоих детей, а если здоровье не позволит, то она не прочь обратиться к услугам суррогатной матери.Если артистка действительно решится на такой шаг, она станет уже далеко не первой звездой эстрады, родившей ребенка с помощью суррогатной матери. Ранее счастливыми родителями таким образом стали Максим Галкин и Алла Пугачева, Филипп Киркоров, а также Дмитрий Маликов.