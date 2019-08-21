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Анна Семенович не против рождения ребенка от суррогатной матери

Российская певица Анна Семенович в эти дни принимает участие в большом сочинском фестивале «Русского радио». Примечательно, что в будущем году звезда отметит уже 40-й день рождения, при этом она до сих пор не обзавелась ни семьей, ни детьми. В этой связи артистка поделилась своими мыслями относительно возможного рождения ребенка от суррогатной матери.
Анна Семенович не против рождения ребенка от суррогатной матери

Как сообщает издание «Дни.ру», Анна Семенович утверждает, что несмотря на свой 39-летний возраст продолжает ощущать себя довольно молодо, поэтому о цифрах особо не задумывается. Более того, в будущем певица собирается стать матерью минимум двоих детей, а если здоровье не позволит, то она не прочь обратиться к услугам суррогатной матери.

«Это хороший выход и нужное дело, которое позволяет улучшать демографию в стране», - объясняет свою позицию Анна Семенович.

Если артистка действительно решится на такой шаг, она станет уже далеко не первой звездой эстрады, родившей ребенка с помощью суррогатной матери. Ранее счастливыми родителями таким образом стали Максим Галкин и Алла Пугачева, Филипп Киркоров, а также Дмитрий Маликов.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:33

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