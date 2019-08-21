Телецентр «Останкино» через суд требует от компании ведущего Алексея Пиманова свыше 80 млн рублей





Такие данные содержатся в определении Арбитражного суда российской столицы, опубликованном 21 августа. Иск был подан в суд еще 15 августа. Впрочем, суть этого имущественного спора в опубликованных документах пока не указывается. Сообщается лишь, что предварительные слушания в рамках этого иска должны пройти 14 октября.По информации из ЕГРЮЛ, Пиманов числится как учредитель и конечный бенефициар компании «Пиманов и партнеры». Именно эта организация указывается в иске «Останкино» в качестве ответчика. Компания знаменитого ведущего занимается производством телепередач и кинофильмов.Сам Алексей Пиманов хорошо знаком российскому зрителю как бессменный ведущий программы «Человек и закон», которая выходит в эфир вот уже более двух десятков лет. Кроме того, его компания производит еще одну известную передачу «Жить здорово».