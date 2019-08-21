Опубликован рейтинг ТОП-5 самых производительных Android-смартфонов





Первое место в рейтинге досталось детищу «геймингового» подразделения тайваньской компании ASUS, смартфону ASUS ROG Phone 2. В свое время представители марки утверждали, что их телефон станет самым производительным смартфоном в современной истории, и не обманули ожидания фанатов. Устройство работает под управлением топового SoC Snapdragon 855 Plus и имеет 12 ГБ оперативной памяти. В дополнение к этому ROG Phone 2 6,59-люймовый дисплей, выполненный по технологии AMOLED с профессиональной частотой развертки в 120 мс. А для любителей серьезного мобильного гейминга в смартфоне предусмотрена передовая система охлаждения.Далее в рейтинге расположился OnePlus 7 Pro с процессором Snapdragon 855 и таким же, как у лидера списка объемом оперативной памяти. Примечательно, что этот смартфон стал одним из немногих представителей списка, имеющих классический дизайн, а не замысловатое визуальное исполнение, отводящее устройство к разряду игровых.Еще один мощный смартфон с классическим дизайном - Samsung Galaxy S10. Передовой дисплей с диагональю 6,1 дюйма, фирменный процессор Exynos 9820 и высокопроизводительный графический чип Mali-G76 MP12 свидетельствуют о том, что этому южнокорейскому гаджету по плечу любая задача.Замыкают пятерку лидеров Xiaomi Black Shark 2 с уникальными игровыми функциями и характеристиками, а также устройство от лидера индустрии компьютерного гейминга - Razer Phone 2.