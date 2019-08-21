Австралийская «Кардашьян» поразила фанатов снимком в бикини

Сама блогерша называет себя профессиональным серфером, в доказательство чему она нередко публикует довольно откровенные снимки на доске для серфинга. Однако ее последняя публикация восхитила поклонников больше всего. На показанном фото Holly-Daze Coffey позирует в ярких розовых трусиках и светло-розовой майке, которая выгодно подчеркивает ее огромный бюст.Эта публикация в очередной раз привела фанатов девушки в восторг, многие из них в комментариях продолжают восхищаться ее шикарными формами, а другие и вовсе потеряли дар речи и вместо текста оставляют под «горячим» снимком только смайлы.