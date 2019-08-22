Тима Белорусских представил новый трек «Найду тебя»
Исполнитель Тима Белорусских, известный по таким песням, как «Мокрые кроссы», «Незабудка» и «Витаминка», выпустил новую композицию под названием «Найду тебя». Как и обычно, певец решил посвятить свой хит любви, на этот раз - желанию влюбиться.
Стоит отметить, что в дни релиза песни Тимы Белорусского регулярно оказываются на высоких позициях в большинстве топ-чартов в приложениях: Яндекс.Музыка, ITuns, Boom, ВК и других. Уже спустя считанные минуты на странице исполнителя в Instagram интернет-пользователи стали оставлять положительные комментарии, в целом, они очень хорошо отозвались об этом треке. Вся композиция собрана из легких мотивов и фраз о желании найти человека, которому нужно дарить тепло, любовь и самые нежные чувства, отметили подписчики.
Стоит отметить, что в дни релиза песни Тимы Белорусского регулярно оказываются на высоких позициях в большинстве топ-чартов в приложениях: Яндекс.Музыка, ITuns, Boom, ВК и других. Уже спустя считанные минуты на странице исполнителя в Instagram интернет-пользователи стали оставлять положительные комментарии, в целом, они очень хорошо отозвались об этом треке. Вся композиция собрана из легких мотивов и фраз о желании найти человека, которому нужно дарить тепло, любовь и самые нежные чувства, отметили подписчики.
ШоуБиз
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 06:00