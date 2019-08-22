Тима Белорусских представил новый трек «Найду тебя»





Стоит отметить, что в дни релиза песни Тимы Белорусского регулярно оказываются на высоких позициях в большинстве топ-чартов в приложениях: Яндекс.Музыка, ITuns, Boom, ВК и других. Уже спустя считанные минуты на странице исполнителя в Instagram интернет-пользователи стали оставлять положительные комментарии, в целом, они очень хорошо отозвались об этом треке. Вся композиция собрана из легких мотивов и фраз о желании найти человека, которому нужно дарить тепло, любовь и самые нежные чувства, отметили подписчики.