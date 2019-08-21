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Жанна Бадоева поделилась семейным фото из дома в Италии

Телеведущая Жанна Бадоева, ставшая популярной благодаря участию в популярном телешоу о путешествиях «Орел и решка», сегодня работает на Первом канале. При этом живет ведущая в Италии вместе со своим третьим мужем. Недавно на ее страничке в Instagram появилось милое семейное фото из дома в Италии.
Жанна Бадоева поделилась семейным фото из дома в Италии

На опубликованном снимке можно увидеть всю семью Жанны Бадоевой, включая ее мужа, бизнесмена Василия Мельничина и дочь Бадоевой от предыдущего брака. Более того, на фото видно, что в своем итальянском доме семья весело проводит время. «Все эти эмоции, ошибки и события – это все часть меня», - подписала эту публикацию телезвезда, отметив, что если бы не случилось всего, что было в ее прошлом, не было бы и настоящего.

Примечательно, что за плечами у Жанны Бадоевой два развода. Первым ее супругом было предприниматель Игорь Кураченко, с которым она познакомилась еще совсем юной. А когда их брак распался, на горизонте появился режиссер Алан Бадоев, в браке с которым нынешняя знаменитость провела более 10 лет. К слову, со своим вторым мужем Жанне Бадоевой удалось сохранить теплые дружеские отношения.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:30

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