Сын Эдуарда Хиля прокомментировал его роман с Людмилой Сенчиной





По словам сына известного исполнителя, ранее ему уже доводилось слышать слухи о возможном романе между Эдуардом Хилеем и Людмилой Сенчиной. Сам Хиль, вспоминает его наследник, довольно часто пересекался с артисткой на концертах, а иногда им даже приходилось готовиться к выходу на сцену в одной гримерке. Они тесно общались и состояли в дружеских отношениях, однако никакого романа между ними Дмитрий Хиль никогда не замечал.При этом сын певца уверен, что если бы у его отца были романтические отношения с коллегой по сцене, он сделал бы все возможное для того, чтобы эта информация никогда не стала достоянием общественности.Напомним, Эдуард Хиль скончался в 2012 году на 77-м году жизни.