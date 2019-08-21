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Сын Эдуарда Хиля прокомментировал его роман с Людмилой Сенчиной

Сын известного советского и российского певца Эдуарда Хиля Дмитрий Хиль прокомментировал слухи о романе его покойного отца с Людмилой Сенчиной. По словам Дмитрия Хиля, все эти слухи не имеют под собой никаких оснований, равно как и разговоры о возможных внебрачных детях народного артиста.
Сын Эдуарда Хиля прокомментировал его роман с Людмилой Сенчиной

По словам сына известного исполнителя, ранее ему уже доводилось слышать слухи о возможном романе между Эдуардом Хилеем и Людмилой Сенчиной. Сам Хиль, вспоминает его наследник, довольно часто пересекался с артисткой на концертах, а иногда им даже приходилось готовиться к выходу на сцену в одной гримерке. Они тесно общались и состояли в дружеских отношениях, однако никакого романа между ними Дмитрий Хиль никогда не замечал.

При этом сын певца уверен, что если бы у его отца были романтические отношения с коллегой по сцене, он сделал бы все возможное для того, чтобы эта информация никогда не стала достоянием общественности.

Напомним, Эдуард Хиль скончался в 2012 году на 77-м году жизни.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:22

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