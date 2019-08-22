Специалисты рассказали о полезных свойствах хурмы





Хурма в своем составе содержит калий, фосфор, железо и магний. Все эти вещества влияют на функционирование человеческого организма. Помимо этого, продукт обладает большим количеством полезных компонентов, чем в одном яблоке. Эксперты утверждают, что хурма способна нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Большое количество антиоксидантов помогает поддерживать кожу в тонусе. Оранжевый плод способствует укреплению иммунитета и снижению хрупкости сосудов.Содержание витамина А оказывает противодействие онкологическим заболеваниям. Магний, в свою очередь, снижает риск появления в почках камней. Присутствие в хурме глюкозы и фруктозы способствует восстановлению работы сосудов и сердца.Отличным средством после тяжелых трудовых дней станет этот оранжевый плод, так как снимет усталость и повысит работоспособность. Из хурмы можно приготовить лекарство, используя сок ягоды и 4 ложки теплой воды. Такой раствор подойдет для полоскания горла.