Светлана Дружинина поделилась редким архивным фото со съемок 1963 года

Этой находкой Светлана Дружинина поспешила поделиться со своими подписчиками в Instagram, сделав соответствующую подпись. «Вот такой забавный снимок мне прислали. Сделан во время съемок картины «Понедельник – день тяжелый». Судя по всему, нам в тот день было очень весело», - гласит подпись знаменитой актрисы и режиссера.На представленном фото можно увидеть, как молодая Светлана Дружинина шутит и дурачится. В комментариях к этой публикации поклонники артистки отметили, что подобные снимки имеют наибольшую ценность, особенно, когда впервые видишь их спустя столько лет.