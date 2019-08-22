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Светлана Дружинина поделилась редким архивным фото со съемок 1963 года

Актриса Светлана Дружинина за свою долгую карьеру снялась в огромном количестве фильмов. Не так давно, ей решили напомнить о работе над картиной «Понедельник – день тяжелый». 83-летняя артистка получила редкий снимок, который был сделан на съемках этого фильма в 1963 году.
Светлана Дружинина поделилась редким архивным фото со съемок 1963 года

Этой находкой Светлана Дружинина поспешила поделиться со своими подписчиками в Instagram, сделав соответствующую подпись. «Вот такой забавный снимок мне прислали. Сделан во время съемок картины «Понедельник – день тяжелый». Судя по всему, нам в тот день было очень весело», - гласит подпись знаменитой актрисы и режиссера.

На представленном фото можно увидеть, как молодая Светлана Дружинина шутит и дурачится. В комментариях к этой публикации поклонники артистки отметили, что подобные снимки имеют наибольшую ценность, особенно, когда впервые видишь их спустя столько лет.

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Культура / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 05:00

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