Светлана Дружинина поделилась редким архивным фото со съемок 1963 года
Актриса Светлана Дружинина за свою долгую карьеру снялась в огромном количестве фильмов. Не так давно, ей решили напомнить о работе над картиной «Понедельник – день тяжелый». 83-летняя артистка получила редкий снимок, который был сделан на съемках этого фильма в 1963 году.
Этой находкой Светлана Дружинина поспешила поделиться со своими подписчиками в Instagram, сделав соответствующую подпись. «Вот такой забавный снимок мне прислали. Сделан во время съемок картины «Понедельник – день тяжелый». Судя по всему, нам в тот день было очень весело», - гласит подпись знаменитой актрисы и режиссера.
На представленном фото можно увидеть, как молодая Светлана Дружинина шутит и дурачится. В комментариях к этой публикации поклонники артистки отметили, что подобные снимки имеют наибольшую ценность, особенно, когда впервые видишь их спустя столько лет.
Этой находкой Светлана Дружинина поспешила поделиться со своими подписчиками в Instagram, сделав соответствующую подпись. «Вот такой забавный снимок мне прислали. Сделан во время съемок картины «Понедельник – день тяжелый». Судя по всему, нам в тот день было очень весело», - гласит подпись знаменитой актрисы и режиссера.
На представленном фото можно увидеть, как молодая Светлана Дружинина шутит и дурачится. В комментариях к этой публикации поклонники артистки отметили, что подобные снимки имеют наибольшую ценность, особенно, когда впервые видишь их спустя столько лет.