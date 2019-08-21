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Звезды «Дома-2» Юля и Тигран Салибековы улетели отдыхать в Турцию с больным ребенком на руках

Бывшие участники прославленного телепроекта «Дом-2» Юлия и Тигран Салибековы улетели в отпуск в Турцию с больным ребенком на руках. Выяснилось, что у самого младшего наследника телезнаменитостей неожиданно снова начался отит.
Звезды «Дома-2» Юля и Тигран Салибековы улетели отдыхать в Турцию с больным ребенком на руках

На днях Юля и Тигран Салибековы в очередной раз решили устроить себе отпуск. Звезды «Дома-2» вместе со своими детьми улетели в Турцию, где проведут чуть меньше недели. Правда, сначала многодетное семейство планировало блаженствовать у теплого Средиземного моря 10 дней.

Дело в том, что в Турцию Салибековы улетели на 3 дня позже установленной даты, а все из-за невнимательности Юли. Впрочем, и в этом были свои плюсы. Выяснилось, что ночью, когда был назначен рейс, у самого младшего ребенка экс-участников «Дома-2» начался отит, поэтому они сразу же отправились к врачу. Салибекова созналась у себя на страничке в Instagram, что лететь в Турцию с больным сыном на руках ей было немного страшновато, однако доктор прописал им курс лечения, поэтому они с мужем решили рискнуть.

На данный момент сын Салибековых получает необходимое лечение по расписанию. Сама Юля понимает, что болезнь самого младшенького немного испортила отпуск ее семье, однако лучше лечиться на отдыхе, нежели дома, где все время приходится заниматься хозяйством.

К слову, сейчас Салибекова переживает, как они будут возвращаться домой, ведь поездка в самолете может негативно сказаться на младшем сыне.

«Переживаю очень на счет полета домой... Это же нагрузка такая на ушки», - добавила экс-участница «Дома-2».

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:54

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