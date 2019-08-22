Ученые выяснили, что у зубов и языка оказалось не так много различий





Исследователи подробно изучили цихлид видов Labeotropheus fueleborni, Petrotilapia chitimba и Metriaclima zebra – зубы данных рыб меняются в среднем каждый месяц. Поэтому специалисты были особо заинтересованы в активности генов, контролирующих рост зубов: возможно, наблюдения в этой сфере помогут запустить соответствующий механизм и у людей. Выяснилось, что у клеток, из которых формируются зубы и эпителий, немало общего: например, развитие клеток-предшественников происходит по разным траекториям, однако в них были обнаружены схожие процессы.По мнению ученых, в скором времени появится возможность для выращивания зубных протезов из тканей языка. Помимо этого, есть шанс для запуска аналогичного механизма регенерации зубной ткани и у человека (возможно, это заложено в ДНК, но «активация» процесса еще не произошла).