В московских парках стали размещать плакаты с QR-кодами маршрутов портала «Узнай Москву»
Замградоначальника Москвы Наталья Сергунина рассказала, что Депкультуры мегаполиса и портал «Узнай Москву» занялись разработкой цикла прогулочных маршрутов по местным паркам. Отмечается, что на входе в них будут установлены плакаты с QR-кодами. При применении смартфона и сканировании информационной метки пользователь переходит на страницу с подробным описанием маршрута. Об этом сообщает портал столичного мэра.
Как добавила чиновница, первый плакат с такой информационной меткой уже появился в саду «Эрмитаж». На протяжении 125 лет с момента своего открытия он продолжает оставаться одной из главных культурных точек притяжения мегаполиса. Прогулка по нему начинается у одноименного сада. Во время прохождения маршрута можно также увидеть театр «Новая опера» имени Е.В. Колобова, памятник-бюст Данте Алигьери, легендарную летнюю эстраду, черный фонтан, памятник «Сердце», бюст Виктора Гюго и театр «Сфера». На прогулку уйдет не более тридцати минут.
Как добавила чиновница, первый плакат с такой информационной меткой уже появился в саду «Эрмитаж». На протяжении 125 лет с момента своего открытия он продолжает оставаться одной из главных культурных точек притяжения мегаполиса. Прогулка по нему начинается у одноименного сада. Во время прохождения маршрута можно также увидеть театр «Новая опера» имени Е.В. Колобова, памятник-бюст Данте Алигьери, легендарную летнюю эстраду, черный фонтан, памятник «Сердце», бюст Виктора Гюго и театр «Сфера». На прогулку уйдет не более тридцати минут.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:29