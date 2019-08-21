Новый смартфон Nokia 7.2 впервые показали на качественном снимке
В Сети накануне было опубликовано фото нового смартфона Nokia 7.2, официальная презентация которого должна пройти в рамках IFA 2019. На снимке высокого разрешения можно без труда рассмотреть тыльную сторону устройства и все модули его камеры.
Разрешение представленного фото оказалось настолько высоким, что все желающие смогли без проблем разглядеть не только все модули основной камеры смартфона Nokia 7., но даже мельчайшие пылинки на тыльной стороне его корпуса. К слову, сама камера обрамлена в округлый блок, который включает в себя три объектива и светодиодную вспышку. Под блоком фотокамеры расположился традиционный сканер отпечатка пальцев.
Отметим, что ранее устройство под названием Nokia 7.2 было замечено в базе данных бенчмарка Geekbench, что позволило сделать выводы о некоторых характеристиках дебютанта. Телефон должен получить 6 гигабайт ОЗУ и бюджетный, но довольно производительный процессор Snapdragon 660.
Также ранее сообщалось о том, что производитель оснастит новинку 48-мегапиксельной камерой, а дисплей смартфона получит каплевидный вырез сверху под глазок фронтальной камеры.
Разрешение представленного фото оказалось настолько высоким, что все желающие смогли без проблем разглядеть не только все модули основной камеры смартфона Nokia 7., но даже мельчайшие пылинки на тыльной стороне его корпуса. К слову, сама камера обрамлена в округлый блок, который включает в себя три объектива и светодиодную вспышку. Под блоком фотокамеры расположился традиционный сканер отпечатка пальцев.
Отметим, что ранее устройство под названием Nokia 7.2 было замечено в базе данных бенчмарка Geekbench, что позволило сделать выводы о некоторых характеристиках дебютанта. Телефон должен получить 6 гигабайт ОЗУ и бюджетный, но довольно производительный процессор Snapdragon 660.
Также ранее сообщалось о том, что производитель оснастит новинку 48-мегапиксельной камерой, а дисплей смартфона получит каплевидный вырез сверху под глазок фронтальной камеры.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:40