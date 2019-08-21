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Звезда «Дома-2» Настя Балинская о новых отношениях Леши Кудряшова: «Алексей не умеет переживать свои страдания в одиночку»

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Анастасия Балинская высказалась о новых отношениях своего бывшего избранника Алексея Кудряшова. По мнению блондинки, 21-летний парень попросту не умеет переживать свои страдания в одиночку, поэтому и обратил внимание на Анастасию Иванову.
Звезда «Дома-2» Настя Балинская о новых отношениях Леши Кудряшова: «Алексей не умеет переживать свои страдания в одиночку»

Настя Балинская и Леша Кудряшов опять решили расстаться. И пока блондинка улетела в отпуск в Турцию, чтобы немного прийти в себя после тяжелого разрыва, ее бывший бойфренд, недолго думая, обзавелся новыми отношениями. Сейчас Кудряшов встречается с Настей Ивановой, дарит ей цветы и посвящает стихи. До вчерашнего дня Балинская отказывалась как-либо комментировать новый роман экс-избранника, ведь по-прежнему ценит все то, что между ними было.

Балинская поспешила успокоить фанатов, которые переживают за то, что по возвращению в Периметр ей придется наблюдать, как Кудряшов строит отношения с Ивановой, и отметила, что Настя в действительности является «таблеткой» для Леши.

«Алексей не умеет переживать свои страдания в одиночку», - подчеркнула Настя.

Как утверждает Балинская, когда Кудряшов узнал, что она летит в Турцию, он сразу начал переживать на тему того, что с отпуска она вернется с неприятными для него новостями, поэтому поспешил выбрать из одиночек на Сейшелах девушку, которая поможет ему забыть ее.

Также Настя отметила, что не ревнует Лешу к Ивановой, однако добавила, что если бы на ее месте была Брянская или Строкова, то она явно бы реагировала на новые отношения Кудряшова по-другому.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:33

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