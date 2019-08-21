На форуме «Город образования» представят столичные предпрофессиональные классы





В своем комментарии к новости директор Городского методического центра Андрей Зинин отметил, что работа площадок будет налажена на протяжении всего форума «Город образования». Он напомнил, что образовательное ведомство Москвы воспринимает развитие предпрофессионального образования в качестве одного из основных направлений своей работы. Напомним, что глава Департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина отмечал, что мегаполис нацелен на развитие таких направлений предпрофессионального образования, которые обеспечат перспективное будущее ученикам. В частности, с 1 сентября нынешнего года в стенах ряда столичных школ откроются первые классы информационных технологий.