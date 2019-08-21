Смерть актера Виктора Авилова связывают с мистической силой роли Воланда в «Мастере и Маргарите»





О судьбе Виктора Авилова слагают легенды. Сообщается, что в театр он попал совершенно случайно, забредя однажды в здание, где репетировала самодеятельная труппа, ставшая впоследствии профессиональной. Всенародную славу актер получил после роли графа Монте-Кристов в «Узнике замка Иф».Обрушившаяся на артиста слава имела и оборотную сторону. Чрезмерное внимание поклонников, напряженный рабочий график – все это обернулось пристрастием к спиртному. А после Авилова начали преследовать болезни. Сначала язва, позднее туберкулез, а окончательно его скосил рак в терминальной стадии.Поговаривают, что здоровье Виктора Авилова сильно подкосилось после того, как он сыграл роль Воланда в современной постановке «Мастера и Маргариты». Именно этому персонажу нередко приписывают мистическую способность наказывать всех, кто задумает в него перевоплотиться. Как бы там ни было, но Виктор Авилов скончался в самом расцвете сил, ему был всего 51 год.