Новый избранник Алены Савкиной попросил у Ильи Яббарова разрешения присматривать за его сыном

«Хочу у тебя официально попросить разрешения помогать Алене с сыном», - обратился новый бойфренд Савкиной к Яббарову.

Накануне в Периметре появился новый избранник Алены Савкиной, который оказался сотрудником «Дома-2». Прямо на Лобном месте Роман Макеев дал обещание не только руководству проекта, но и Рапунцель-младшей, что отныне вся ответственность за нее лежит только на его плечах.Также Макеев отметил, что будет оберегать Савкину и помогать ей воспитывать 6-месячного сына Богдана. Правда, Роману пришлось улаживать вопрос с бывшим возлюбленным Алены, который является отцом ее малыша – Ильей Яббаровым.Так как Яббаров на данный момент находится на Сейшельских островах, разрешения присматривать за маленьким Богданом Макееву пришлось просить у шансонье через экран. Сложно не заметить, что Роман уже подготовился к тому, что будет говорить Илье, ведь сразу же указал на то, что Алене довольно сложно справляться с наследником, у которого сейчас режутся зубки.Нужно сказать, что Илья довольно спокойно отреагировал на просьбу Романа и буквально сразу же дал положительный ответ. Отметим, что реакция Яббарова на слова нового мужчины Савкиной очень удивила не только Алену, но и ведущих реалити-шоу.