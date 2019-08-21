В Крыму откопали склеп со странным погребением





По словам археолога, одна из находок была сделана на наиболее раннем участке Опушкинского могильника, который относится к позднескифскому периоду. «В нынешнем году удалось открыть склеп совершенно нового вида, который неплохо сохранился. Кладка на всю его высоту в 180 сантиметров, также у него была каменная крыша, поддерживаемая вкопанными деревянными столбами», - отмечает ученый.Всего, по словам Храпунова, в найденном склепе было погребено свыше 130 человек. Причем их тела кто-то преднамеренно сдвинул еще в древности. Тогда, добавляет ученый, загадочным образом было впоследствии нарушено положение всех погребенных через разрушение их останков. «Это принципиально новый обряд погребения. Ранее никто никогда ничего подобного не находил», - заявил руководитель экспедиции.