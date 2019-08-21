Анастасия Волочкова в белом боди любуется собственным отражением

Анастасия Волочкова только недавно вернулась из своего греческого отпуска, но, по признанию самой звезды, она уже успела соскучиться по теплому морю и беззаботному времени на курорте. И хоть балерина быстро включилась в столичный ритм жизни, появляясь в радиоэфирах, встречаясь с коллегами и активно пиаря свою новую книгу, ностальгия по Средиземноморью все равно сквозит в ее Instagram.Раз в несколько дней Волочкова радует поклонников неопубликованными ранее фото со своего летнего отдыха. Так она уже успела похвастаться шпагатом на яхте и растяжкой у бассейна, а теперь знаменитость решила показать фанатам свой загар. Для этого артистка разместила в микроблоге снимок, на котором она позирует в белом боди, выигрышно оттеняющем цвет кожи балерины. Кроме того, поза знаменитости как нельзя лучше демонстрирует стройные ноги Волочковой и ее строгую осанку. Фото звезда прокомментировала в присущем ей «слегка высокомерном» стиле, намекнув фразой «отражение лета» на собственный образ в зеркальной плоскости стены справа.