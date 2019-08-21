Ольга Бузова устроила фотосессию в черном купальнике с глубоким декольте и на каблуках

«Ты бы даже не заметила, если бы тебе кто-то предложение решил сделать! Слишком завышенные требования», - отметила одна из подписчиц Бузовой.

Ольга Бузова не единожды доказывала публике, что является очень трудолюбивым человеком. В отличие от большинства своих коллег по цеху звезда «Дома-2» довольно редко может позволить себе отдых. Зачастую в начале года певица проводит несколько недель с близкими приятельницами, празднуя свои именины.А недавно Бузова созналась, что всегда была склонна к полноте, поэтому зачастую ей приходится ограничивать себя в питании и усердно тренироваться в спортзале. Судя по всему, результатами кропотливой работы над собой Ольга решила поделиться с фолловерами. Считанные часы назад Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram серию снимков, на которых она представала перед фанатами во всей красе. На кадрах Ольга запечатлена в черном купальнике с глубоким декольте и на каблуках.Под фото Бузова оставила короткий пост, в котором указала на то, что любуясь самой собой, до сих пор не может понять, почему ей никто не делает предложение руки и сердца. Нужно сказать, что подписчики Ольги по достоинству оценили внешний вид своей любимицы. Один за другим они принялись восхищаться красотой Бузовой, а кое-кто даже указал на завышенные требования Ольги, из-за которых она явно не замечает хороших мужчин.