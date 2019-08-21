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Ученик Лепса: «Мне жаль Григория, ему боятся говорить правду»

Российский певец Даниил Буранов не так давно ушел от своего наставника Григория Лепса, выйдя из команды его продюсерского центра. При этом, у Буранова довольно богатый опыт. Он был участником проекта «Голос», выступал на крупных фестивалях, да и работа под руководством самого Лепса дает о себе знать.
Ученик Лепса: «Мне жаль Григория, ему боятся говорить правду»

Более того, в скором времени певец представит Россию на конкурсе «Новая волна». Однако после расставания с продюсерским центром Григория Лепса Даниил Буранов решил откровенно рассказать о своем наставнике и раскрыть некоторые обстоятельства своего ухода. По словам молодого артиста, инициатором его ухода из-под крыла известного исполнителя стал сам Григорий Лепс, передает «СтарХит».

Кроме того, Буранов добавил, что ему жаль своего бывшего наставника, поскольку тому приходится очень тяжело. Дело в том, отмечает певец, что окружение Григория Лепса говорит ему лишь о том, что тот сам желает слышать. «Я часто замечал, что люди боятся ему говорить правду. Они хорошо знакомы с его характером и знают, какими могут быть последствия такой откровенности. Спустя какое-то время после знакомства я стал это замечать происходящее вокруг и мне было на самом деле его жаль», - добавил Даниил Буранов.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:33

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