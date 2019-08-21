Ученик Лепса: «Мне жаль Григория, ему боятся говорить правду»





Более того, в скором времени певец представит Россию на конкурсе «Новая волна». Однако после расставания с продюсерским центром Григория Лепса Даниил Буранов решил откровенно рассказать о своем наставнике и раскрыть некоторые обстоятельства своего ухода. По словам молодого артиста, инициатором его ухода из-под крыла известного исполнителя стал сам Григорий Лепс, передает «СтарХит».Кроме того, Буранов добавил, что ему жаль своего бывшего наставника, поскольку тому приходится очень тяжело. Дело в том, отмечает певец, что окружение Григория Лепса говорит ему лишь о том, что тот сам желает слышать. «Я часто замечал, что люди боятся ему говорить правду. Они хорошо знакомы с его характером и знают, какими могут быть последствия такой откровенности. Спустя какое-то время после знакомства я стал это замечать происходящее вокруг и мне было на самом деле его жаль», - добавил Даниил Буранов.