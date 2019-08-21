Валерий Меладзе взволнован из-за резко похудевшей средней дочери





София Меладзе с самого раннего детства отличается скромностью, незаурядным умом и самостоятельностью. Невзирая на творческое семейное окружение, девушка старается избегать чрезмерной публичности. Вот только в последнее время средняя дочь известного певца заметно похудела. Даже поклонники заметили слишком уж стройные ноги девушки на одном из опубликованных ею в Instagram фото.Бьет тревогу и старшая дочь Меладзе Инга. В комментариях к этой публикации сестры она отметила, что Софии следует задуматься о нормальном питании, в противном случае худоба перейдет все допустимые границы. Поддерживает такое мнение старшей дочери и сам Валерий Меладзе, поддержавший мнение старшей дочери и заявивший, что Софии пора начать нормально питаться.