Валерий Меладзе взволнован из-за резко похудевшей средней дочери
Российский певец Валерий Меладзе в последнее время всерьез обеспокоен из-за средней дочери Софии. Наследница знаменитости выросла настоящей красоткой. 20-летняя девушка не обделена умом и талантом и при этом совсем не стремится к излишнему вниманию. Вот только в последнее время она заметно сбросила в весе, чем обеспокоила всю родню.
София Меладзе с самого раннего детства отличается скромностью, незаурядным умом и самостоятельностью. Невзирая на творческое семейное окружение, девушка старается избегать чрезмерной публичности. Вот только в последнее время средняя дочь известного певца заметно похудела. Даже поклонники заметили слишком уж стройные ноги девушки на одном из опубликованных ею в Instagram фото.
Бьет тревогу и старшая дочь Меладзе Инга. В комментариях к этой публикации сестры она отметила, что Софии следует задуматься о нормальном питании, в противном случае худоба перейдет все допустимые границы. Поддерживает такое мнение старшей дочери и сам Валерий Меладзе, поддержавший мнение старшей дочери и заявивший, что Софии пора начать нормально питаться.
София Меладзе с самого раннего детства отличается скромностью, незаурядным умом и самостоятельностью. Невзирая на творческое семейное окружение, девушка старается избегать чрезмерной публичности. Вот только в последнее время средняя дочь известного певца заметно похудела. Даже поклонники заметили слишком уж стройные ноги девушки на одном из опубликованных ею в Instagram фото.
Бьет тревогу и старшая дочь Меладзе Инга. В комментариях к этой публикации сестры она отметила, что Софии следует задуматься о нормальном питании, в противном случае худоба перейдет все допустимые границы. Поддерживает такое мнение старшей дочери и сам Валерий Меладзе, поддержавший мнение старшей дочери и заявивший, что Софии пора начать нормально питаться.