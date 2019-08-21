«Мы с ней договорились без обид»: Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко объяснила, почему не взяла сестру крестной мамой
Экс-героиня «Дома-2» Екатерина Колисниченко объяснила, почему лишила сестру-близняшку Юлию Салибекову особого статуса. Как утверждает 31-летняя телезнаменитость, она заранее все обговорила с родственницей.
20 августа, Катя Колисниченко крестила своего месячного наследника Савву. Интернет-пользователи сразу же заметили, что в такой важный день возле звезды «Дома-2» не было ее родной сестры Юлии Салибековой, которая в очередной раз улетела вместе с семьей отдыхать.
Фолловеры тут же пришли к выводу, что Салибекова неспроста опять пропустила важную дату для Колисниченко. Более того, были и те, кто решил, что родственницы снова серьезно поскандалили, ведь Катя не стала дожидаться возвращения Юли и Тиграна из отпуска в Турции.
Несколько часов назад в Сети появилось свежее интервью с Колисниченко, в котором она пояснила, что не обижается на Салибекову и даже рада за нее. Не упустила Катя и возможности ответить на многочисленные вопросы поклонников, почему она не взяла Юлю крестной мамой своего единственного наследника.
Также Колисниченко поспешила успокоить фолловеров, которые то и дело намекают на «подводные камни». По словам Кати, у них с Юлей все хорошо, а то, что сестра не присутствовала на крестинах у племянника, в этом ничего плохого она не видит.
К слову, крестной мамой Колисниченко и вправду взяла свою близкую приятельницу, а крестным отцом стал друг и партнер по бизнесу ее мужа, пишет Dom2Life.
20 августа, Катя Колисниченко крестила своего месячного наследника Савву. Интернет-пользователи сразу же заметили, что в такой важный день возле звезды «Дома-2» не было ее родной сестры Юлии Салибековой, которая в очередной раз улетела вместе с семьей отдыхать.
Фолловеры тут же пришли к выводу, что Салибекова неспроста опять пропустила важную дату для Колисниченко. Более того, были и те, кто решил, что родственницы снова серьезно поскандалили, ведь Катя не стала дожидаться возвращения Юли и Тиграна из отпуска в Турции.
Несколько часов назад в Сети появилось свежее интервью с Колисниченко, в котором она пояснила, что не обижается на Салибекову и даже рада за нее. Не упустила Катя и возможности ответить на многочисленные вопросы поклонников, почему она не взяла Юлю крестной мамой своего единственного наследника.
«Мы с ней договорились без обид, что крестной будет не она, а моя подруга Наташа», - подчеркнула Катя.
Также Колисниченко поспешила успокоить фолловеров, которые то и дело намекают на «подводные камни». По словам Кати, у них с Юлей все хорошо, а то, что сестра не присутствовала на крестинах у племянника, в этом ничего плохого она не видит.
К слову, крестной мамой Колисниченко и вправду взяла свою близкую приятельницу, а крестным отцом стал друг и партнер по бизнесу ее мужа, пишет Dom2Life.