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Садальский об Александре Назаровой: «У нее был невероятный голос!»

Станислав Садальский опубликовал пост об Александре Назаровой, где рассказал о ее творческих успехах и личной жизни. Актер также отметил, что у звезды «Моей прекрасной няни» «был невероятный голос», что позволяло дублировать героев любых возрастов.
Садальский об Александре Назаровой: «У нее был невероятный голос!»

Станислав Садальский снимался с Александрой Назаровой в фильме «Мелодии на два голоса» и нескольких эпизодах сериала «Моя прекрасная няня». Актер отмечает, что именно роль бабы Нади открыла новые карьерные перспективы в творческой самореализации актрисы. После того, как звезда появилась в комедийном амплуа, на нее посыпались предложения о съемке в кино и приглашения озвучивать фильмы, ведь у звезды был «невероятный голос», что позволяло дублировать героев любых возрастов.

В прошлом Назарова была «голосом» Владика Галкина в «Приключениях Тома Сойера и Геккельбери Финна», богатого малыша в фильме «Игрушка», а также эксцентричной Вупи Голдберг в культовом «Привидении». Кроме того, актриса принимала участие в дубляже «Гарри Поттера» и «Ледникового периода», появлялась на телешоу, давала интервью и как будто заново «расцвела» перешагнув 70-летний рубеж. Однако в личной жизни знаменитости в этот момент началась черная полоса. Сын Александры Назаровой умер при невыясненных обстоятельствах, а ее невестка, сдав внучку актрисы в детдом, сбежала.

Артистке понадобилось много сил и стойкости, чтобы пройти все круги судебной системы и выиграть дело по опеке над маленькой Сашей. Это было сложно в ее возрасте, но Назарова смогла добиться своего и последние несколько лет воспитывала внучку самостоятельно. 79-й день рождения актриса встретила уже в больнице, куда ее забрали из-за проблем с легкими. 20 августа сердце известной артистки остановилось.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:54

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