Бари Алибасов рассказал о своих главных приметах

«Если кто-то в коллективе щелкает семечки, это может означать, что аншлага в зале не будет. И это совершенно точная примета. Также очень популярна примета посидеть на дорожку. А самое главное правило гласит, что перед концертом обязательно нужно собраться в гримерке и обнявшись сказать «К черту!». Только после этого можно выходить на сцену», - приводит слова Алибасова «Вечерняя Москва».





По словам знаменитого российского продюсера, он уверен, что артисты являются одними из самых суеверных людей. Алибасов подчеркнул, что у многих артистов есть десятки примет, которые они готовы педантично соблюдать. Связано это во многом с тем, что артистам приходится много путешествовать, выходить на новую сцену с аппаратурой и все это, считает Бари Каримович, тесно связано с разного рода приметами.