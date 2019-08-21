Бари Алибасов рассказал о своих главных приметах
«Вечерняя Москва» решила поинтересоваться у звезд российского шоу-бизнеса, каким приметам они верят и какие из них соблюдают в своей жизни. Первым, кто ответил на эти вопросы стал известный продюсер Бари Алибасов.
По словам знаменитого российского продюсера, он уверен, что артисты являются одними из самых суеверных людей. Алибасов подчеркнул, что у многих артистов есть десятки примет, которые они готовы педантично соблюдать. Связано это во многом с тем, что артистам приходится много путешествовать, выходить на новую сцену с аппаратурой и все это, считает Бари Каримович, тесно связано с разного рода приметами.
По словам знаменитого российского продюсера, он уверен, что артисты являются одними из самых суеверных людей. Алибасов подчеркнул, что у многих артистов есть десятки примет, которые они готовы педантично соблюдать. Связано это во многом с тем, что артистам приходится много путешествовать, выходить на новую сцену с аппаратурой и все это, считает Бари Каримович, тесно связано с разного рода приметами.
«Если кто-то в коллективе щелкает семечки, это может означать, что аншлага в зале не будет. И это совершенно точная примета. Также очень популярна примета посидеть на дорожку. А самое главное правило гласит, что перед концертом обязательно нужно собраться в гримерке и обнявшись сказать «К черту!». Только после этого можно выходить на сцену», - приводит слова Алибасова «Вечерняя Москва».