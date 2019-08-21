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У гималайского Озера Скелетов нашли кости европейцев

Индийское горное озеро Рупкунд, более известное как Озеро Скелетов в Гималаях, знаменито благодаря тому, что его берега буквально усыпаны человеческими останками. Не так давно группа ученых из разных стран обнаружила в их числе кости европейцев.
У гималайского Озера Скелетов нашли кости европейцев

Определив происхождение многочисленных останков у берегов озера Рупкунд, ученые рассчитывали дать ответ на вопрос о том, что же здесь произошло несколько столетий тому назад. Примечателен и тот факт, что сотни скелетов и костей людей были обнаружены в необитаемом районе – ведь Озеро Скелетов находится в Гималаях на высоте свыше 5 километров.

Теперь ученые считают, что им удалось немного приблизиться к разгадке этой истории. Утверждается, что большое скопление останков вовсе не является результатом какого-то одного события, поскольку все эти люди умирали здесь в разные периоды времени. Более того, среди умерших есть и представители европейской расы. Также отмечается, что европейцы принадлежат к той группе людей, которые умерли у берегов озера примерно в 1800 году.

Впрочем, исследователи пока не определили каким образом и по какой причине европейцы оказались в столь отдаленном гималайском районе и что послужило причиной их смерти. Работы над получением этих ответов будут вестись в будущем.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:03

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