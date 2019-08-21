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«Было очень сложно»: Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова с трудом отказалась от кофе

Экс-солистка известнейшего коллектива «Блестящие», а ныне ведущая скандально известного проекта «Дом-2» Ольга Орлова рассказала, как трудно ей было отказаться от кофе. Как утверждает российская артистка, первые несколько недель ей пришлось мучиться от мигреней.

Не секрет, что Ольга Орлова является активным пользователем соцсети Instagram. Поющая телеведущая ежедневно рассказывает у себя в микроблоге, как проходит ее день, делится свежими фотографиями, а также помогает бездомным четвероногим друзьям обрести семью. Накануне Орлова опубликовала у себя в профиле пост, в котором призналась подписчикам, что раньше не могла представить своей жизни без кофе, однако в один момент поняла, что ей следует отказаться от такого любимого, но вредного напитка.

Выяснилось, что сначала Орловой всегда хватало 1-2 кружек в день. Однако со временем каждодневные «дозы» бодрящего напитка начали расти. В результате все дошло до того, что в день Ольга могла выпить 5-6 кружек, которые негативно начала отражаться на ней. Именно поэтому звезда «Дома-2» и решила сделать небольшую «паузу».

У себя на страничке в Instagram Орлова сообщила фанатам о том, что на 3 месяца отказалась от кофе.

«Первые две недели было очень сложно: мигрень, и прочее, а потом – как огурчик», - подчеркнула Ольга.

Нужно сказать, что подписчики Орловой поспешили поддержать свою любимицу. Один за другим они начала раздавать Ольге советы, чем можно заменить кофе, чтобы навсегда отказаться от этого напитка, который в действительности очень вреден.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:39

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