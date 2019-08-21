АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вечно в поисках любви: ТОП звезд с большим количеством…
EUR 73.98 USD 66.78
Курс валют на 21.08.2019

Данил Буранов готов представлять Россию на "Новой волне"

Данил Буранов, участник телешоу "Голос", готов представлять Россию на сочинском фестивале молодых исполнителей "Новая волна". Организационный комитет мероприятия выбрал из большого числа онлайн-заявок, которые поступили из различных стран, 150 участников.
Данил Буранов готов представлять Россию на "Новой волне"

Первый отбор проходил весной текущего года в ходе конкурса "Стань звездой Новой Волны 2019" в соцсети "Одноклассники". Принимать участие могли все желающие до 35 лет. После живого прослушивания жюри назвало двух лучших конкурсантов - Данила Буранова из Татарстана и музыкальный коллектив "Давинчи" из Москвы.

"Новая волна 2019" в этом году будет проходить с 24 по 29 августа. На сцену New Wave Hall выйдут представители 11 стран. Оценкой участников займутся звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Сергей Лазарев и другие. Главой жюри фестиваля станет российский композитор и певец Игорь Крутой.

В данный момент подготовительные работы к мероприятию стремительно продолжаются. Все конкурсанты регулярно репетируют и посещают различные тренинги. Данил Буранов рассказал журналистам о работе с опытными преподавателями. По словам начинающего артиста, базовая информация, полученная на занятиях, поможет всем участникам в дальнейшей звездной карьере. Именно поэтому Буранов назвал участие в "Новой волне" бесценным опытом для каждого, а людей, которые учат конкурсантов - "педагогами мирового уровня".

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Данил Буранов готов представлять Россию на "Новой…
Юлия Барановская не смогла справиться с розовым…
Опубликован ТОП-5 самых популярных электрокаров в России в 2019…
Таинственное внутреннее ядро Земли может получить научное…
Компания Segway-Ninebot создала самоуправляемый беспилотный…
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров…
Ева Лонгория не прочь сняться в продолжении сериала «Отчаянные…
Samsung запатентовала новый сгибаемый смартфон Galaxy Fold…
Honor выпустит зарядку-геймпад для…
Диетологи придумали диету для любителей…
Самая красивая девушка мира Тилан Блондо показала фото с отдыха на…
Анна Семенович не против рождения ребенка от суррогатной…
Телецентр «Останкино» через суд требует от компании ведущего Алексея Пиманова свыше 80 млн…
В Британии младенец умер из-за молока матери, отравленного…
Эксперты рассказали о вреде и пользе…
АвтоВАЗ планирует выпустить версию Lada Vesta с…
Опубликован рейтинг ТОП-5 самых производительных…
Австралийская «Кардашьян» поразила фанатов снимком в…
Жанна Бадоева поделилась семейным фото из дома в…
Сын Эдуарда Хиля прокомментировал его роман с Людмилой…
Военный эксперт оценил перспективы мира без договора…
National Interest назвал ТОП-5 сильнейших армий…
Звезды «Дома-2» Юля и Тигран Салибековы улетели отдыхать в Турцию с больным ребенком на…
Британские журналисты пристыдили Макрона после встречи с…
Новый смартфон Nokia 7.2 впервые показали на качественном…
Звезда «Дома-2» Настя Балинская о новых отношениях Леши Кудряшова: «Алексей не умеет переживать свои страдания в…
В московских парках стали размещать плакаты с QR-кодами маршрутов портала «Узнай…
Смерть актера Виктора Авилова связывают с мистической силой роли Воланда в «Мастере и…
Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать…
Российские летчики продемонстрировали уникальную фигуру высшего пилотажа…
На форуме «Город образования» представят столичные предпрофессиональные…
Новый избранник Алены Савкиной попросил у Ильи Яббарова разрешения присматривать за его…
В Крыму откопали склеп со странным…
Ольга Бузова устроила фотосессию в черном купальнике с глубоким декольте и на…
Ученик Лепса: «Мне жаль Григория, ему боятся говорить…
США собирались предложить за Гренландию 600 миллионов долларов в…
Валерий Меладзе взволнован из-за резко похудевшей средней…
Анастасия Волочкова в белом боди любуется собственным…
«Мы с ней договорились без обид»: Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко объяснила, почему не взяла сестру крестной…
У гималайского Озера Скелетов нашли кости…
Просмотреть все новости