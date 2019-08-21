Данил Буранов готов представлять Россию на "Новой волне"
Данил Буранов, участник телешоу "Голос", готов представлять Россию на сочинском фестивале молодых исполнителей "Новая волна". Организационный комитет мероприятия выбрал из большого числа онлайн-заявок, которые поступили из различных стран, 150 участников.
Первый отбор проходил весной текущего года в ходе конкурса "Стань звездой Новой Волны 2019" в соцсети "Одноклассники". Принимать участие могли все желающие до 35 лет. После живого прослушивания жюри назвало двух лучших конкурсантов - Данила Буранова из Татарстана и музыкальный коллектив "Давинчи" из Москвы.
"Новая волна 2019" в этом году будет проходить с 24 по 29 августа. На сцену New Wave Hall выйдут представители 11 стран. Оценкой участников займутся звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Сергей Лазарев и другие. Главой жюри фестиваля станет российский композитор и певец Игорь Крутой.
В данный момент подготовительные работы к мероприятию стремительно продолжаются. Все конкурсанты регулярно репетируют и посещают различные тренинги. Данил Буранов рассказал журналистам о работе с опытными преподавателями. По словам начинающего артиста, базовая информация, полученная на занятиях, поможет всем участникам в дальнейшей звездной карьере. Именно поэтому Буранов назвал участие в "Новой волне" бесценным опытом для каждого, а людей, которые учат конкурсантов - "педагогами мирового уровня".
Первый отбор проходил весной текущего года в ходе конкурса "Стань звездой Новой Волны 2019" в соцсети "Одноклассники". Принимать участие могли все желающие до 35 лет. После живого прослушивания жюри назвало двух лучших конкурсантов - Данила Буранова из Татарстана и музыкальный коллектив "Давинчи" из Москвы.
"Новая волна 2019" в этом году будет проходить с 24 по 29 августа. На сцену New Wave Hall выйдут представители 11 стран. Оценкой участников займутся звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Сергей Лазарев и другие. Главой жюри фестиваля станет российский композитор и певец Игорь Крутой.
В данный момент подготовительные работы к мероприятию стремительно продолжаются. Все конкурсанты регулярно репетируют и посещают различные тренинги. Данил Буранов рассказал журналистам о работе с опытными преподавателями. По словам начинающего артиста, базовая информация, полученная на занятиях, поможет всем участникам в дальнейшей звездной карьере. Именно поэтому Буранов назвал участие в "Новой волне" бесценным опытом для каждого, а людей, которые учат конкурсантов - "педагогами мирового уровня".
Культура
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 22:00