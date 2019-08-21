Данил Буранов готов представлять Россию на "Новой волне"





Первый отбор проходил весной текущего года в ходе конкурса "Стань звездой Новой Волны 2019" в соцсети "Одноклассники". Принимать участие могли все желающие до 35 лет. После живого прослушивания жюри назвало двух лучших конкурсантов - Данила Буранова из Татарстана и музыкальный коллектив "Давинчи" из Москвы."Новая волна 2019" в этом году будет проходить с 24 по 29 августа. На сцену New Wave Hall выйдут представители 11 стран. Оценкой участников займутся звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Сергей Лазарев и другие. Главой жюри фестиваля станет российский композитор и певец Игорь Крутой.В данный момент подготовительные работы к мероприятию стремительно продолжаются. Все конкурсанты регулярно репетируют и посещают различные тренинги. Данил Буранов рассказал журналистам о работе с опытными преподавателями. По словам начинающего артиста, базовая информация, полученная на занятиях, поможет всем участникам в дальнейшей звездной карьере. Именно поэтому Буранов назвал участие в "Новой волне" бесценным опытом для каждого, а людей, которые учат конкурсантов - "педагогами мирового уровня".