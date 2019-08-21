В Сети появились характеристики смартфона Xiaomi Mi Mix 4





Флагманский смартфон получил датчик изображения на 108 Мп, произведённый компанией Samsung. Основой модели является однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Xiaomi Mi Mix 4 получит экран разрешением 2K. Дисплей имеет дактилоскопический датчик. Объём ОЗУ составляет 12 Гб. Быстрая флэш-память UFS 3.0 расширена до 1 Тб. Основная камера похвастается датчиками изображения на 108, а также 16 Мп, имеющими широкоугольные объективы. Устройство наделили 12-мегапиксельной камерой с телеобъективом и датчиком ToF. Фронтальная камера оснащается выдвижным механизмом.Емкость аккумуляторной батареи Mi Mix 4 составляет 4500 мАч. Модель может похвастаться поддержкой проводной зарядки на 45 Вт и беспроводной зарядки на 30 Вт.