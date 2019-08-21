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Паспарту из шоу «Форт Боярд» тепло отозвался об Ольге Бузовой

Французский актер Андре Буше тепло отозвался о российской исполнительнице и телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольге Бузовой. Сообщается, что артист из шоу «Форт Боярд», более известный под псевдонимом Паспарту, считает 33-летнюю телезнаменитость очень профессиональной.
Паспарту из шоу «Форт Боярд» тепло отозвался об Ольге Бузовой

О том, что шоу «Форт Боярд» решили перезапустить, руководители проекта объявили в середине лета. Съемочный процесс новых выпусков велся в течение 7 дней, и за этот период со своими страхами пришлось столкнуться таким селебрити, как Виктория Боня, Анна Седокова, Анна Хилькевич, Ольга Бузова и многим другим.

Невзирая на большое количество новых конкурсов, некоторые обычаи остались неизменными. Так, к примеру, на проекте опять появятся всеми любимые карлики-проводники Паспарту и Пасмюрай, одна из самых сильных женщин шоу «Форт Боярд» Леди Бу и шеф-повар Вилли.

Считанные часы назад в Сети появилась информация о том, что известный французский актер Андре Буше, более известный под псевдонимом Паспарту, планирует посетить Россию. Оказывается, что телеведущий намеревается побывать в Санкт-Петербурге уже на следующей неделе, 27 августа.

Сообщается, что Андре Буше побывает в закрытой крепости «Александр I», которую не единожды уже сравнивали с фортом во Франции. Паспарту даже выделил среди российских знаменитостей Ольгу Бузову и назвал ее своей любимицей, пишет Teleprogramma.pro.

«Ольга вела себя очень профессионально во время съемок, даже когда ей было очень страшно», - заявил актер.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:00

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