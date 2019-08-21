Паспарту из шоу «Форт Боярд» тепло отозвался об Ольге Бузовой





О том, что шоу «Форт Боярд» решили перезапустить, руководители проекта объявили в середине лета. Съемочный процесс новых выпусков велся в течение 7 дней, и за этот период со своими страхами пришлось столкнуться таким селебрити, как Виктория Боня, Анна Седокова, Анна Хилькевич, Ольга Бузова и многим другим.Невзирая на большое количество новых конкурсов, некоторые обычаи остались неизменными. Так, к примеру, на проекте опять появятся всеми любимые карлики-проводники Паспарту и Пасмюрай, одна из самых сильных женщин шоу «Форт Боярд» Леди Бу и шеф-повар Вилли.Считанные часы назад в Сети появилась информация о том, что известный французский актер Андре Буше, более известный под псевдонимом Паспарту, планирует посетить Россию. Оказывается, что телеведущий намеревается побывать в Санкт-Петербурге уже на следующей неделе, 27 августа.Сообщается, что Андре Буше побывает в закрытой крепости «Александр I», которую не единожды уже сравнивали с фортом во Франции. Паспарту даже выделил среди российских знаменитостей Ольгу Бузову и назвал ее своей любимицей, пишет Teleprogramma.pro.«Ольга вела себя очень профессионально во время съемок, даже когда ей было очень страшно», - заявил актер.