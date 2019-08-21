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Юлия Барановская не смогла справиться с розовым фламинго

Юлия Барановская не смогла справиться с надувным розовым фламинго. Все попытки ведущей взобраться на него обернулись неудачей.
Юлия Барановская не смогла справиться с розовым фламинго

Мать троих детей футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская опубликовала на своей странице в Instagram забавный ролик с отдыха в Испании. На видео радиоведущая шоу «Все к лучшему» безуспешно пытается покорить большого надувного розового фламинго, которого везут по волнам двое местных жителей.

Посланница красоты бренда Librederm несколько раз пытается покорить огромную надувную птицу, по-разному подходя к этой трудной задаче, а мужчины, которые выполняют роль «перевозчиков» смеются над происходящим. В итоге Барановская теряет надежду прокатиться на фламинго стоя, поэтому садится на него и плывет в менее эффектной позе, чем хотелось.

Подписчикам Instagram звезды очень понравился новый пост их кумира, и они посмеялись над «борьбой» Юлии Барановской с надувным розовым фламинго также искренне, как и тот, кто снимал видео. Фанаты ведущей поблагодарили ее за дозу положительных эмоций и отметили, что подобные ролики «намного круче, чем позирование с накрашенными губами у бассейна».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 21:00

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