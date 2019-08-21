Ева Лонгория не прочь сняться в продолжении сериала «Отчаянные домохозяйки»





Всего чуть более года тому назад актриса Ева Лонгория стала матерью. Теперь она не расстается с маленьким сыном Сантьяго даже во время работы. Совсем недавно она снялась в картине «Дора и Затерянный город», во время съемок которой мальчик все время находился рядом с ней.Кроме того, как утверждает актриса, ее муж, мексиканский предприниматель Хосе Бастон, не имеет ничего против ее загруженного рабочего графика. Более того, супруг уверен, что жена вовсе не обязана все свое время проводить дома и заниматься исключительно бытом и детьми, поэтому преград в развитии карьеры она не чувствует, передает издание «7 Days». При этом Лонгория отмечает, что действительно хотела бы еще раз сняться в «Отчаянных домохозяйках», поскольку скучает за своей героиней из этого фильма, но прекрасно понимает, что характеры всех героев фильма полностью раскрыты, поэтому снимать продолжение не имеет никакого смысла.