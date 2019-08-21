Опубликованы первые изображения новой консоли PlayStation 5
В Сети появились первые изображения новой версии PlayStation 5. Консоль должны запустить в продажу в 2019 году.
Из опубликованного в Сети изображения видно, что верхнюю часть устройства выполнили в форме буквы "V" либо цифры 5. Лицевая сторона оснащена дисковым приводом, портами и индикаторами. На боковых сторонах PlayStation 5 имеются вентиляционные отверстия, напоминающие воздухозаборники спортивных автомобилей. Новый дизайн консоли довольно свежий и агрессивный.
По всей видимости, изображение демонстрирует DevKit-версию устройства, которая предназначена для разработчиков. При этом конечная разработка может сильно отличаться от представленной, имея более спокойные, а также традиционные черты.
Из опубликованного в Сети изображения видно, что верхнюю часть устройства выполнили в форме буквы "V" либо цифры 5. Лицевая сторона оснащена дисковым приводом, портами и индикаторами. На боковых сторонах PlayStation 5 имеются вентиляционные отверстия, напоминающие воздухозаборники спортивных автомобилей. Новый дизайн консоли довольно свежий и агрессивный.
По всей видимости, изображение демонстрирует DevKit-версию устройства, которая предназначена для разработчиков. При этом конечная разработка может сильно отличаться от представленной, имея более спокойные, а также традиционные черты.
Rumour: PS5 Devkit Design Allegedly Surfaces https://t.co/y3etV2k4a2 #Sony #PS5 #Rumours pic.twitter.com/AblwVspz2N— Push Square (@pushsquare) 20 августа 2019 г.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:08