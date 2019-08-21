Кристина Асмус в детективе «Герой по вызову» стала капитаном юстиции





Как рассказала сама Кристина Асмус, ее героиня работает следователем СК РФ, которой удается довольно ловко справляться со служебными обязанностями, передает портал 7Days.ru. «Ничего такого ни в театре, ни в кино со мной еще не было. Поэтому я даже не раздумывая дала согласие на эту роль», - признается актриса. Главным же героем нового сериала станет врач-неудачник в исполнении актера Евгения Миллера.Когда у доктора выявляют неоперабельный рак мозга, он решается броситься под автомобиль, но чудесным образом оказывается спасен полицейским. Узнав о драматической истории главного героя, полицейский предлагает ему не спешить с уходом из жизни, а постараться сделать как можно больше хороших дел и даже стать участником опасной и запутанной операции по поимке преступников.