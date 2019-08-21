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Тарзан поблагодарил Наташу Королеву за 16 лет счастья

Тарзан поблагодарил Наташу Королеву за 16 лет счастья, которые она ему подарила. Супруг певицы разместил на своей странице в Instagram трогательное видео с любимой женой.
Тарзан поблагодарил Наташу Королеву за 16 лет счастья

До судьбоносной встречи со стриптизером Сергеем Глушко, Наташа Королева состояла в, казалось бы, идеальном браке с Игорем Николаевым, однако жизнь распорядилась иначе. 9-летний союз с певцом и композитором рухнул в одночасье, и популярная исполнительница закрутила роман с артистом, который выступал под сценическим именем Тарзан.

Таблоиды пророчили этим отношениям недолгий срок, однако спустя несколько лет после развода с «Дельфином», «Русалка» все-таки вышла замуж за нового возлюбленного. В браке с Глушко у Королевой родился сын Архип, а сама пара празднует уже 16-ю годовщину совместной жизни.

Чтобы поздравить любимую с этим событием, Тарзан сделал нарезку из клипов певицы, а также их дуэтов и фотосессий, на которую наложил песню, исполняемую Королевой. В композиции звучат слова о любви, страсти и сильных чувствах, которые наполняют сердце и самого супруга звезды. В подписи к ролику Сергей Глушко поблагодарил жену за 16 лет счастья, которые она ему подарила, а фанаты пары присоединились к поздравлениям, желая влюбленным пронести трепетное отношение друг к другу через всю жизнь.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:12

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